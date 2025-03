Regione, ci sono spese da eliminare

Pongo una domanda la cui risposta, sono convinto, servirà di chiarimento a molti della mia età. Si parla da giorni della nuova tassa sui medicinali, il cosiddetto ticket regionale sui medicinali. Leggendo l'articolo sono elencati un certo numero di esenti ma non mi è chiaro se riguarda solo quelli elencati o anche chi, come me, è già esente per età e reddito. Certo che la sua risposta aiuterà a chiarire il mio dubbio che probabilmente è lo stesso di tante persone in età avanzata.

Roberto Ronchi

Risponde Beppe Boni

A partire dal 2 maggio prossimo in Emilia-Romagna ai cittadini non esenti sarà richiesto un ticket sui farmaci di 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di 4 euro a ricetta. Quindi chi già gode dell'esenzione per età e reddito può stare tranquillo e tenere chiuso il portafoglio. Non dovrà pagare nulla. Restano escluse quindi le fasce più vulnerabili per reddito e patologia quindi chi non ha già l'esenzione può chiederla. Sono fuori dal provvedimento 1 milione e 650mila cittadini, circa 1 su 3, tra cui i pazienti oncologici, con patologie croniche o rare. Per gli altri si annuncia un piccolo sacrificio. Il presidente della Regione, Michele De Pascale, ha assicurato che in questo modo miglioreranno anche i servizi. Speriamo. Di promesse e annunci per la sanità nella scorsa legislatura ne abbiamo sentite tanti, realizzati poche. L'ulteriore speranza è che oltre a chiedere più soldi ai cittadini dalle pieghe del bilancio vengano eliminate spese a pioggia di cui si può fare a meno. Se in Regione qualcuno prende in mano la lente di ingrandimento si accorgerà che è una missione possibile. Serve la volontà.

