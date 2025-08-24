Regione e sanità. Uno schiaffo ai privati

Ma cosa sta succedendo tra la sanità pubblica della Regione Emilia Romagna e la sanità privata? Leggo sui giornali che c'è in atto uno scontro poiché la prima ha annullato una delibera con la quale assegna fondi ai privati in virtù della copertura dell'emergenza durante il Covid. Fare retromarcia su una delibera già votata mi pare una scelta anomala e forse di questi tempi non è il caso di scontrarsi ma di collaborare. Strana Regione l'Emilia Romagna.

Romano Bellini

Risponde Beppe Boni

È davvero anomala la posizione della Regione. In una fase in cui non ha risolto il nodo delle eterne liste d’attesa si mette di traverso verso la sanità privata che attraverso le strutture accreditate sta dando una mano importante. La Regione si è rimangiata la parola data e vuole indietro 80 milioni di euro versati alla sanità privata come ristori da una parte e indennizzi come risarcimento di funzione dall’altra, in quanto le cliniche avevano collaborato nel periodo Covid. Su questo punto l’assessorato alla sanità ha cambiato idea rispetto alla delibera che riconosceva lo sforzo complessivo fatto. Cosa mai vista: la Regione smentisce se stessa. E dice ridateci indietro i soldi. Non è questo il modo di incentivare la collaborazione con le strutture private accreditate. Sorge anche il sospetto che la posizione della giunta abbia un sapore ideologico. Era in programma un incontro subito dopo Ferragosto ma è slittato. E intanto le liste d’attesa continuano ad essere un nodo che pesa sulla pelle dei cittadini. Altre Regioni stringono patti con i privati per migliorare le prestazioni mentre l’ Emilia Romagna anziché ragionare per ottenere più collaborazione tira uno schiaffone. Non è la strada giusta considerato che persone come Cesare Salvi, presidente regionale della sanità privata, e il suo vice Averardo Orta sono manager sempre disposti al dialogo.

