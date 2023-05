Regole severe per i cani pericolosi

Bologna, 10 maggio 2023 – Da settimane sui giornali e in televisione si parla dell’orso che in Trentino ha ucciso un runner nel bosco. E' il primo caso del genere. E' un fatto agghiacciante perché una persona uccisa è sempre una tragedia. Le autorità hanno deciso l’abbattimento e dopo i ricorsi al Tar vedremo come finisce. Ma allora cosa dobbiamo fare con certi cani, come pitbull e rottweiler, molto diffusi anche a Bologna e che sono stati protagonisti pure in Emilia Romagna di aggressioni? Non di turisti ma di proprietari o comuni cittadini. Franco Fortunati

Risponde Beppe Boni

I casi di aggressioni e morsicature di cani, più o meno gravi, hanno un trend abbastanza costante. I numeri oscillano, ma senza grandi sbalzi, almeno negli ultimi anni. Secondo i dati del registro morsicature della Regione Emilia nel 2022 sono stati registrati a Bologna 277 casi, a Modena 269, a Forlì - Cesena 258, tanto per fare alcuni esempi. L’orso del Trentino costituisce una storia a sé e probabilmente ha aggredito il runner d’istinto pensando di dover difendere i propri tre cuccioli. Penso che prima di decidere l’abbattimento bisogna verificare fino in fondo altre soluzioni, compresa quella di costruire grandi recinti per ricreare l’habitat adatto se non si riesce a trasferire l’animale giudicato pericoloso. I cani considerati aggressivi, come pitbull e rottweiler, hanno un proprietario che quindi deve attenersi a norme ben precise e più severe nella gestione dell’animale rispetto ad altre razze. Spesso le aggressioni si verificano per negligenza dei proprietari stessi, ma non sempre è possibile individuare con precisione le motivazioni del comportamento del cane. A gennaio nel Modenese un rottweiler ha ucciso la proprietaria all’improvviso senza un motivo apparente. Più o meno nello stesso periodo un pastore maremmano ha assalito la donna che l’aveva in affido, la quale però incautamente aveva tentato di impedirgli di avvicinarsi ad una carcassa animale trovata nel bosco. Le regole della Regione Emilia Romagna prevedono tre diversi livelli di verifica e di soluzioni affidati ai veterinari dell'Ausl che vanno dalla rieducazione del cane fino alla soluzione estema dell'eutanasia se si tratta di un soggetto irrecuperabile. Il confine anche qui è sempre difficile da tracciare, ma una regola è necessaria. Comunque tenere un cane costa impegno e sacrificio, a maggior ragione se si tratta di soggetti considerati potenzialmente più pericolosi della media.

