Revisione del 41bis? E’ bene tenere la guardia alta

Bologna, 13 gennaio 2023 – Sono rimasto disgustato dalle dichiarazioni di certi personaggi, in merito alle vicende dell'anarchico Alfredo Cospito detenuto nelle patrie galere con il 41 bis ostativo, peraltro giusto e sacrosanto! Che lo affermi l'ex sardina lo posso anche capire, perché una botte dà il vino che ha, ma che lo dichiarino anche rappresentanti delle istituzioni pubbliche mi disturba e non poco. Dicono che il 41 bis ostativo è un trattamento disumano e lesivo dei diritti alla persona: ma vogliamo davvero prenderci in giro?

Giampaolo Corsini

Risponde Beppe Boni

Tira una brutta aria intorno al caso di Alfredo Cospito, l'anarchico condannato al carcere duro. I gruppi estremisti della sua area politica si stanno mobilitando in tutta Italia fra attentati e blitz, da Roma a Firenze a Bologna. È bene ricordare ancora una volta chi è colui per il quale gli anarchici protestano. Alfredo Cospito è in carcere condannato per due attentati: la gambizzazione a colpi di pistola di un dirigente dell'Ansaldo e l'invio di due pacchi bomba alla scuola carabinieri di Fossano. Due episodi che non sono scherzi di Carnevale. Inoltre Cospito ha fatto pervenire dal carcere documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista, dimostrando così di essere in grado di collegarsi con l'esterno. Ecco perché il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto, lo scorso 19 dicembre, il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale. A Bologna alcuni giorni fa giusto per esprimergli solidarietà gli insurrezionalisti locali hanno messo in scena un altro doppio blitz: hanno preso a mazzate un punto vendita Amazon e uno sportello bancomat della Bper. Non si capisce che colpa abbiano il colosso del commercio online e una banca. Cospito è giusto che rimanga al 41 bis e in Emilia Romagna va tenuta la guardia alta perché come si è visto anche qui vi sono frange estremiste pericolose. Non vorremmo che l'attentato al bancomat fosse solo un primo passo. Riflettano i rappresentanti delle istituzioni che appoggiano la richiesta di revisione del 41 bis.

