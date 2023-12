Ricostruzione, il commissario accelera

Con un miliardo e mezzo in più messo dal governo in Finanziaria il commissario Guido Castelli vuole imprimere un’accelerata anche alla ricostruzione pubblica, che ancora arranca a sette anni e più dal terremoto nell’Italia centrale. “Nel 2024 contiamo di affidare 1.500 opere pubbliche”, ha scandito dettando i tempi. L’obiettivo è il cambio di passo sul fronte pubblico, ma anche la chiusura delle pratiche per la ricostruzione privata, che viaggia invece su ritmi più sostenuti dopo la sforbiciata data all’accrocco di norme cresciute in sette anni all’ombra di cinque commissari. Meno burocrazia, più cantieri, tanto per intenderci. E una scadenza: il 30 giugno 2024. Entro quella data anche chi vive nelle casette e nei Mapre (Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali, ndr) dovrà presentare i progetti di ricostruzione degli edifici di cui è proprietario, mentre resta invariata la scadenza del 31 dicembre per quanti prendono il contributo di autonoma sistemazione.

“Al momento del mio insediamento alla struttura commissariale si attendevano 50mila progetti. Ne sono stati presentati 29mila – ha rivendicato Castelli –, quindi ne mancano all’appello 20mila che contiamo di ricevere entro il 2024”. In ogni caso, stavolta si chiuderanno i termini una volta per tutte dopo tanti penultimatum. “Queste date non saranno più toccate – ha avvertito il commissario –, perché abbiamo necessità di avere una programmazione certa”. Idem per la ricostruzione degli immobili produttivi, ma qui c’è anche un’altra novità. Gli imprenditori, infatti, potranno mantenere le strutture temporanee per altri sei anni e in alcuni casi anche per sempre in aggiunta agli edifici ricostruiti”, ha detto ancora Castelli. Nello specifico, gli imprenditori che sceglieranno di continuare a usufruire della struttura delocalizzata per altri sei anni saranno chiamati a rimborsare il 70% di quanto percepito dallo Stato, inoltre manutenzione e successiva demolizione saranno a loro carico.