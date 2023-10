Ricostruzione, il punto di equilibrio

Il problema, qui, non è riaprire una strada. E’ ridisegnare un territorio. Ricostruire traiettorie sghembe sbriciolate dall’alluvione, ridare un alfabeto alla montagna, regole e prospettive a chi un domani rischia di non averlo. Anziani e giovani. Di oggi e di ieri. Per questo motivo non possiamo che gioire per la strada riaperta tra Fontanelice e Casola Valsenio, ma, con altrettanto realismo, dobbiamo considerare questo inizio di ricostruzione deficitario sotto molti punti di vista. Non staremo a parlare di soldi, di cui ci siamo già occupati a più riprese. Parliamo di progettazione e di tempi che necessitano maggiore celerità. Presto saremo risvegliati bruscamente dall’estate indiana di queste settimane e per i cantieri non ci sarà più tempo, sotto il peso delle piogge e delle brume invernali. E badate bene: tutte le forze politiche rischiano grosso con questa vicenda, perché il gioco al rimpiattino delle responsabilità finirà per rendere illeggibile la prossima tornata elettorale di amministrative e quella successiva dedicata alle Regionali. Nessuno ci guadagna, né il Governo per cui molto va bene, né il centrosinistra per cui nulla va bene. In questi giorni in cui torna alla mente l’immane tragedia del Vajont, viene da pensare ai tanti Vajont – se così possiamo estremizzare – di questi anni. E anche nei giorni del cambiamento climatico innegabile e della transizione ecologica è innegabile che c’è sempre un’azione o una mancata azione dell’uomo alla base di molte disfatte. Come ha scritto Mario Rigoni Stern, "mai come oggi l’uomo che vive in Paesi industrializzati sente la mancanza di natura e la necessità di luoghi". Luoghi dove ritrovare serenità ed equilibrio, tanto che la violenza e l’angoscia paiono essere generati dall’ambiente della nostra civiltà. E’ solo con questo obiettivo finale che si può perfezionare la ricostruzione.