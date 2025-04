Ridateci i marciapiedi

Dice il vocabolario Treccani: il marciapiede (dal francese ''marcher'', cioè camminare, e ''pied'', cioè piede) ''è la parte della sede stradale riservata al transito dei pedoni, rialzata o altrimenti delimitata rispetto alla strada''. Pedoni e nient'altro, dunque.

Il marciapiede è un luogo pensato e realizzato per passeggiare in tranquillità, senza timore di essere investiti, dove ci si può fermare a fare due chiacchiere con un amico e a baciare la fidanzata sul portone di casa. Non soltanto un luogo di transito, ma di socializzazione. Questo dovrebbe essere il marciapiede, e questo era fino a qualche tempo fa anche a Bologna, prima che qualche amministratore ansioso di guadagnarsi i galloni di ecologista dell'anno avesse la brillante idea di disegnarci sopra le famigerate piste ciclabili.

La prima considerazione da fare è che se un assessore traccia con il pennello una riga bianca per terra, non ha costruito una pista ciclabile, ha semplicemente fatto una riga bianca per terra e l'ha chiamata pista ciclabile. Forse tanto basta a drogare le statistiche, facendo figurare quello che non è, ma non basta a mettere in sicurezza né i ciclisti né i pedoni. Al contrario. I primi raccomandano l'anima a Dio ogni qualvolta percorrono piste ciclabili non protette, quindi fasulle, ricavate, per l'appunto, disegnando righe bianche su strade trafficatissime. I secondi, specialmente quelli più anziani, vivono con angoscia il marciapiede, dove un tempo camminavano serenamente e dove ora devono guardarsi dalle biciclette, spesso elettriche, che sopraggiungo silenziose a tutta velocità, condotte con la sicumera di chi si sente nel giusto. E in effetti i ciclisti sono nel giusto, perché così ha deciso chi ha escogitato questa follia.

Si dirà: sul marciapiede ribattezzato pista ciclabile, c'è la corsia per le bici e c'è quella per i pedoni. Purtroppo nella maggior parte dei casi sono entrambe strettissime. Quasi impossibile passeggiare al fianco di qualcuno, la corsia impone di procedere in fila indiana. Niente coppie a braccetto, niente innamorati mano nella mano. Senza parlare di chi porta a spasso il cane che, essendo cane, non tende di suo a rispettare il sacro confine della striscia bianca. Così ciclista, padrone e animale finiscono per rischiare tutti quanti l'osso del collo.

La banale verità è che le piste ciclabili dovrebbero essere costruite in sede protetta, quindi non accessibili né alle auto né ai pedoni. E che i marciapiedi dovrebbero essere marciapiedi, quindi non accessibili alle biciclette. Certo, per fare questo servono tempo e investimenti. Ma prima ancora servirebbe un atto di onestà nei confronti dei cittadini. Bisognerebbe dire loro: abbiamo scherzato, i numeri sono gonfiati, molte di quelle che chiamiamo piste ciclabili sono soltanto marciapiedi truccati. Insomma, bisognerebbe rinunciare alla propaganda green e fare le persone serie. Sarebbe un bel modo di ricominciare da capo.