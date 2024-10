Ridateci il mercatino di Natale

Bologna, 13 ottobre 2024 – Anche il mercatino natalizio di piazza Minghetti, tanto amato dai bolognesi, cade sotto la scure del sindaco. Con una motivazione ben poco difendibile (esigenze di carico-scarico merci). Proseguendo con la stessa opacità vista più volte, a mio parere il Comune dimostra un notevole disinteresse delle convenienze (spesso delle necessità) manifestate dai cittadini. Il pensiero necessariamente va al comportamento di ben altri sindaci, che hanno veramente migliorato la vivibilità di Bologna, ascoltando i desideri e le esigenze dei bolognesi.

Marco Bruni

Risponde Beppe Boni

Il mercatino francese di Piazza Minghetti, un appuntamento storico e molto gradito per Bologna durante le feste di Natale, non ci sarà. Niente formaggi tipici, niente dolciumi, ninnoli, niente aria natalizia. Un vero peccato. Il Comune di Bologna per bocca dell'assessore Luisa Guidone ha fornito una giustificazione burocratica, teoricamente plausibile, ma non si sono visti all'orizzonte sforzi per mantenerlo. Le motivazioni formali non tengono conto quasi mai del sentimento dei cittadini, dell'attaccamento alle tradizioni, del cuore della città. Una delusione. Spostare il mercatino lontano e fuori dal centro storico rispetto all'attuale sede non è la stessa cosa. E il gestore ha detto no grazie. Precisa l'assessore in linguaggio burocratese: "Abbiamo cambiato il regime di quell’area nel momento in cui è stata “spedonalizzata” piazza del Francia, e così si è stati costretti a rivedere l’accessibilità. Una manifestazione così lunga e così estesa in quel punto ora non è possibile". Amen. Ma davvero con un piccolo sforzo non si poteva mantenere la tradizione? Pochi ci credono, è mancata piuttosto la volontà. Alcuni cittadini hanno organizzato una raccolta di firme per mantenere il mercatino francese in Piazza Minghetti. Una mossa romantica che difficilmente avrà seguito. Vince la rigidità dell'amministrazione comunale.

