Sono due o tre anni che segnalo al Rifiutologo di Hera il riconoscimento errato della posizione del cassonetto per l’indifferenziata posto di fronte al civico 10 di via Del Carso, che invece viene individuato al civico 15 di via Dell’Isonzo. Ho anche provato a segnalare l’anomalia al numero verde, ma malgrado le assicurazioni, le cose non sono cambiate. Da qualche tempo ho smesso per non “innervosire” il signor Rifiutologo.

Giuseppe Bonfigli

Risponde Beppe Boni

Rifiutologo se ci sei batti un colpo. La parola ’rifiutologo’ dovrebbe indicare la piattaforma per le segnalazioni inerenti al pattume non il... rifiuto di rispondere al cittadino che segnala anomalie o chiede informazioni. Quindi, se è vero ciò che viene riferito, anche il Rifiutologo nel suo piccolo a volte fa orecchie da mercante. Certamente o qualcosa è andato storto nelle segnalazioni di cui sopra oppure il servizio non è efficiente. Giriamo il problema a Hera che (speriamo) si darà da fare per capire cosa non ha funzionato. Se ci atteniamo ai compiti previsti per questo servizio le regole d’ingaggio sono molto chiare: riceve notizie su rifiuti abbandonati, cassonetti danneggiati o troppo pieni e altri nodi da risolvere, allegando una foto direttamente dall’app o dal sito. L’app e il sito web sono forniti dai gestori dei servizi ambientali (come il Gruppo Hera e Gruppo Iren), quindi le funzioni sono attive nei comuni serviti dal loro territorio per assistere i cittadini nella raccolta differenziata, che in Emilia Romagna sta dando risultati eccellenti. Però caro Rifiutologo non fare il prezioso, rispondi e fa il tuo dovere.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it