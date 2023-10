Rimettersi in gioco

Adesso che anche la magistratura del calcio ha applicato la pena alternativa, sarebbe bene che la giustizia riparativa non fosse più considerata come un'appendice del codice, ma parte integrante del diritto nel senso più ampio del termine. Il calciatore della Juventus, Nicolò Fagioli, è stato squalificato 12 mesi per lo scandalo scommesse, ma cinque sono stati convertiti in attività utili: Fagioli dovrà tenere dieci incontri pubblici parlando del vizio del gioco d'azzardo, delle conseguenze drammatiche che può causare invitando tutti ad evitare la trappola della ludopatia. La sentenza coniuga sanzione e recupero, un mix inedito per il diritto sportivo che richiama i pilastri della giustizia riparativa, la cui applicazione in campo penale è in crescita costante ma con risultati non ancora ottimali. È compito del Parlamento (escludendo i reati gravi e di allarme sociale e garantendo sempre il risarcimento alle eventuali vittime) estenderne gli effetti per velocizzare i processi, evitare inutili misure cautelari, decongestionare le carceri e recuperare in fretta chi ha sbagliato. Anche l'Inghilterra vuole percorrere questa strada. Le carceri scoppiano e il ministro della Giustizia, Alex Chalk propone che i colpevoli di reati non gravi svolgano lavori di pubblica utilità come piantare alberi o pulire strade e giardini. In caso di esito positivo, processo cancellato e niente cella.