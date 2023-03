Risorse e fantasia per un turismo da tutto esaurito

Domanda semplice: come portare più turisti dove i turisti faticano ad arrivare? Il risveglio della stagione, le temperature che si alzano, il ponte di Pasqua cui seguirà la Liberazione e il Primo Maggio, la voglia di evadere dopo un inverno faticoso hanno riempito città, centri storici, borghi e le spiagge nel primo vero weekend di primavera. E ci proiettano verso la programmazione estiva. Le Marche scorgono la più importante stagione da tanti anni a questa parte. Già il 2022 aveva sorpreso con numeri record, ora il governatore Francesco Acquaroli punta su una destagionalizzazione totale e sulla valorizzazione dei borghi, oltre alle certezze del mare. La Romagna, dove già sono stesi i primi lettini, ha ristoranti pieni e bagni e alberghi stagionali aperti in anticipo. E’ evidente che sia per le Marche sia per la Romagna il turismo funziona perché è esperienza e perché non è limitato alle vacanze classiche. Rimini ha registrato il più alto numero di tedeschi da dieci anni a questa parte, dimostrando potenzialità antiche che la pandemia e le crisi internazionali avevano affievolito. Per questo si torna alla domanda iniziale: come portare i turisti? Gli aeroporti più piccoli (Rimini, Forlì, Ancona) non hanno la potenza di fuoco per attirare le grandi compagnie che volano con frequenza dove si riempiono tutte le tratte. Bologna, con la sua forza (e una possibilità di espansione non ancora garantita a sufficienza), attira ancora molti turisti che poi si spostano in regione e non solo. Appare evidente come, solo con un intervento pubblico che ‘paghi’ alcuni voli, gli aeroporti minori potranno essere efficaci. O, come in parte sta già avvenendo, dovranno puntare più sull’outgoing, cioè sulle vacanze per i locali, che sull’attrazione dei turisti.

Ecco perché, sia per Marche sia per Emilia-Romagna, si punta sul treno diretto dalla Germania. Tutto questo in un momento delicatissimo per i balneari e in un contesto nazionale dove bandi e finanziamenti spesso scarseggiano e sta proprio alla creatività (e alle tasche) delle Regioni dare una spinta a un settore fondamentale.