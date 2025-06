Rumors Bologna: è febbre alta

Temperature altissime e grande traffico, in entrata e uscita. No, non è l'A14, ma la situazione attorno a Casteldebole. Il mercato del Bologna vive ore caldissime tra le voci sempre più insistenti di un Ciro Immobile in arrivo e un Sam Beukema in partenza. Se davvero il difensore olandese dovesse scegliere un posto al sole di Napoli, i rossoblù perderebbero uno dei pilastri dello Squadrone della Champions e della Coppa Italia. Come un anno fa, quando se ne andava Calafiori, uno di quei predestinati con il destino stampato in fronte. Beukema, invece, no: lui e il Bologna sembravano vivere in simbiosi, sono diventati grandi insieme, uno grazie all'altro e viceversa. Sarebbe un addio dolorosissimo, per il legame che c'è e perché tra Ndoye, Lucumi e Castro, Sam era l'ultimo di quella fila a poter partire. Parola d'ordine: calma e fiducia, perché questa dirigenza ha dimostrato di saper cosa fare. Sembrava non esserci un domani dopo Thiago: e invece c'era Italiano. Sembrava esserci una delusione dopo la Champions: e invece c'è stata la Coppa Italia. E poi magari arriva davvero Immobile. Con il suo sorriso guascone e una valigia piena di gol. Calma e fiducia. State al riparo nelle ore più calde e bevete tanta acqua. Ecco, non bevetevi tutti i rumors che girano.