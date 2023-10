Salvate la Garisenda

La Garisenda, una delle Due torri di Bologna, è in pericolo. E’ in corso un intervento di consolidamento, ma la situazione sarebbe peggio del previsto tant’è, come ha riportato la Cronaca di Bologna del Carlino, che il gruppo di lavoro tra Comune e Soprintendenza starebbe accelerando per capire come operare su uno dei simboli della città. Anche con l’aiuto di Roma: la situazione è all’attenzione di Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, e il governo starebbe pensando di dirottare alcuni fondi Pnrr sulla torre, circa 5 milioni di euro.

Sono anni che il Comune di Bologna tiene monitorate le Due torri e probabilmente servirebbe un ragionamento più complessivo e a lunga scadenza su come preservarle. Senza dubbio il punto da dove svettano è tra i più trafficati della città, con soprattutto autobus che in continuazione sfrecciano a pochi metri da loro. Su questo si è discusso per decenni, mai si è deciso di dare un taglio netto alla viabilità in questo punto nevralgico, ma probabilmente ora, visto che il tempo passa, è necessario un cambio di passo. I turisti che le visitano sono comunque costretti a stare attenti a bus ed auto, fotografarle non è facile, perché non si può bloccare il traffico per posizionarsi dove meglio si crede e comunque in quella zona c'è tanto movimento.

La situazione che vivono le torri (pure l'Asinelli è sotto monitoraggio da sempre) certo non dipende solo da questo, hanno tanti anni sulle spalle ed è normale la condizione nella quale si trovano, però d'altra parte non si può far finta di nulla e non pensare a qualcosa di diverso che preveda anche un intervento su auto e bus. Oppure va valutato se estirpare il problema alla radice prevedendo un cantiere più invasivo ma che però dia una risposta definitiva. Se si vogliono salvare questi due gioielli è necessario.

La Garisenda fu costruita in muratura attorno al 1109 dalla famiglia dei Garisendi; era alta circa sessanta metri, poi ridotti a poco meno di cinquanta per via di alcuni cedimenti strutturali. Sono in corso adesso lavori di consolidamento, però occorre appunto un intervento più invasivo per metterla definitivamente in sicurezza. Tecnici la tengono sotto controllo di continuo, così come per la vicina Asinelli, che è aperta al pubblico ed è visitabile.