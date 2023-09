Salvate la Perla

La Perla è conosciuta in tutto il mondo. E' un marchio che appare in film e in libri stranieri. E' uno dei simboli del made in Italy e di Bologna. Ma è in crisi. Nera. Le 350 lavoratrici dell'azienda di lingerie, infatti, vivono da mesi nell'incertezza. Gli stipendi arrivano col singhiozzo. E la proprietà, il fondo anglo olandese Tennor, non dà garanzie sul futuro. Martedì 5 settembre al ministero delle imprese e del made in Italy è previsto un incontro tra rappresentanti della proprietà e dei sindacati per capire cosa succederà nelle prossime settimane. Insomma, la situazione è complicata. Purtroppo la Perla si trova in questo pantano da anni, nonostante la forza del marchio e delle sue lavorazioni, qualità garantita dalla lunga esperienza e dalla bravura che le 350 lavoratrici di questa realtà assicurano ogni giorno. La storia della Perla è una storia di lotta, di manifestazioni per Bologna, di cortei, perché da quando la proprietà italiana - anzi bolognese - decise di venderla è successo di tutto. Purtroppo, soprattutto gli stranieri, hanno spremuto la fama di questo gioiello fino in fondo e nessuno mai ha programmato investimenti seri per dare alla Perla una prospettiva concreta. Peccato. Qui occorre uno sforzo particolare da parte delle istituzioni bolognesi ed emiliano romagnole, così come serve un impegno deciso del ministero, per avere risposte definitive dai manager della Perla. Non si può lasciare che un patrimonio del genere sia via via impoverito permettendo magari che il marchio continui a esistere ma con una produzione lontano da Bologna. Non sarebbe logico. A Roma ci saranno 130 lavoratrici per portare la propria voce. E dimostrare che in queste aziende, radicate nei nostri territori, c'è tanta energia. Aiutiamole. Tutti insieme.