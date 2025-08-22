Salviamo il gallo troppo canterino

Non si riesce a dormire. È molto bello abitare vicino al laghetto del parco di via dei Giardini fra anatre, oche e papere. Il problema è il gallo dalla voce squillante. Tutti quelli che lo nutrono non sono svegliati tutte le notti alle 3 dal suo canto. Non si riesce a riposare. Abbiamo fatto tentativi con tutte le varie associazioni, ma veniamo rimbalzati da un ente all’altro. Ci può essere una soluzione?

Elisa

Risponde Beppe Boni

Eh sì, ci sono l’affollamento dei cantieri e gli alberelli in vaso che dovrebbero combattere il gran caldo (in via di estinzione), ma anche il gallo notturno che canta alle 3 di notte e sveglia il vicinato è un problema. Possibile che sia così difficile catturarlo e affidarlo a un pollaio? Speriamo che al momento in cui scriviamo il problema sia risolto. Ci sono associazioni di animalisti sotto diverse bandiere, guardie zoofile, volontari. Avanti a chi tocca e facciamo dormire la signora che protesta con giusta ragione. Salviamo però il gallo che evidentemente è molto vivace, ma abita nel posto sbagliato e fa sentire la sua voce un po’ troppo in anticipo sull’alba, che sarebbe il momento canonico per le performance canore. Ma perché il gallo canta così presto? La ragione si riferisce alla biologia dell’animale e all’ambiente che lo circonda. Andiamo per ipotesi. Una delle ragioni dello show fuori programma può essere legata ai ritmi irregolari del sonno-veglia del gallo, a loro volta ipoteticamente influenzati da fattori esterni come l’illuminazione artificiale o il clima. In ambienti urbani dove la luce notturna è onnipresente, i galli possono confondere queste fonti luminose con l’alba, inducendoli a cantare in orari insoliti. La città non fa bene al gallo, riportatelo in campagna.

