Sam, un addio pesante. Ma con Ciro e Berna la scalata può continuare

Miracolo. È la parola totem di due stagioni rossoblù. Miracolo la Champions con Thiago, miracolo bis la conquista della Coppa con Italiano. Alla sua terza stagione fra l’aristocrazia del campionato il Bologna deve cancellare l’etichetta e trasformare l’eccellenza in normalità. Un processo complicato ma non impossibile, perché dietro i grandi risultati del club c’è una linea di continuità che collega Saputo, Sartori e Di Vaio; una triade che resta la miglior garanzia per costruire ancora un Bologna competitivo ai massimi livelli. Certo, il rigore economico pesa in modo importante sul mercato, condizionando le scelte. Ma è vero anche che se porti a casa Immobile e Bernardeschi e innesti altri giovani talenti nel telaio di Italiano, il processo di crescita può continuare. Altra riflessione: i dati record della campagna abbonamenti dimostrano che lo slancio del pubblico non si è perso e che la magica alchimia che ha trasformato il Dall’Ara nello stadio più bello e caldo d’Italia è pronta a ricrearsi. La spinta emotiva della città è stata elemento determinante degli ultimi successi e quella Coppa riacchiappata dopo 51 anni ha restituito l’ebbrezza della vittoria troppo a lungo dimenticata. Il Bologna e Italiano hanno fra le mani il proprio destino e sanno di dover onorare attese importanti. Un precampionato a luci e ombre, con buone sensazioni dal gioco d’attacco e troppi brividi difensivi, ha riacceso le critiche degli scettici. E proprio sugli equilibri della retroguardia, vedova di Beukema, c’è da lavorare a fondo per ritrovare stabilità e favorire la crescita di Vitik nel delicato ruolo di centrale. Ma il Montalbano di Ribera ha tra le mani una squadra con una forte identità di gioco, carattere e individualità da scoprire lungo il percorso. Anche questa volta l’indagine può finire con un successo.