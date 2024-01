Sanità in affanno, il settore privato dà una mano

Bologna, 21 gennaio 2024 – Molti profeti di sventura solo ora si accorgono che la sanità pubblica è in difficoltà ed attribuiscono questa situazione alla volontà della maggioranza di voler privilegiare il settore privato. Che, invece, può dare una mano al sistema sanitario nazionale. In prima fila vanno segnalate le farmacie che forniscono molti servizi in alternativa al pubblico. I tempi delle visite specialistiche poi sono incompatibili con le esigenze della salute. Lo stato, rimborsando le cliniche private le prestazioni indicate dai medici di base (che vanno rinforzati), ottiene anche risparmi sui tempi e sul personale.

Risponde Beppe Boni

Considerazione fatta più volte: la sanità privata non è in concorrenza con quella pubblica perché gioca in un altro campionato. Semmai sono in concorrenza fra di loro le stesse strutture private, ma questo fa parte del mercato. Niente di male, l'importante è che gli utilizzatori finali, cioè i pazienti, portino a casa il risultato e in sicurezza. Curati e felici. La sanità privata è un ottimo compagno di viaggio della sanità pubblica perché può collaborare con la prima per gli interventi, le liste di attesa, le visite specialistiche. Dove non c'è posto per tutti nel pubblico il privato dà una mano perché non è in concorrenza ma agisce in collaborazione. Lo ha sottolineato più volte nei suoi interventi Averardo Orta, imprenditore, presidente di Aiop Bologna (associazione che riunisce l'ospedalità privata) e vice regionale. Il meccanismo è semplice. In una struttura accreditata il cittadino paga il costo del ticket, esattamente come farebbe in una struttura pubblica. Nè più, nè meno. Effettuata la visita, il Sistema sanitario regionale rimborsa la struttura privata sulla base di un budget annuale concordato. Il meccanismo vale più o meno con la stessa dinamica anche per i poliambulatori privati. Tutto ciò deve avere un equilibrio ovviamente che non penalizzi nè gli uni nè gli altri ma aiuti il cittadino ad avere il diritto di cure e visite veloci. Purtroppo a sinistra esistono ancora frange ideologiche che guardano le strutture private con sospetto. A Bologna le cliniche private accreditate sono nove in città, una nell'area Reno, Lavino e Samoggia, una in Appennino. Gli ambulatori privati sono 26 nell'area urbana, 9 nella pianura est, 4 nel Savena Idice, 8 fra Reno Lavino e Samoggia, 6 nella pianura ovest, 4 sull'Appennino.

