Sanità, attese lunghe e poche risposte

Segnalo i dubbi che attanagliano il paziente dal momento in cui la richiesta medica di visite ed esami viene presa In carico dall'ASL. Spesso l'utente non riceve più alcuna informazione circa i tempi necessari, sempre lunghi, per la prestazione. Il Cup, in questo caso, non può dare notizie o intervenire sulla richiesta che, viene blindata. La persona viene lasciata in un limbo e non può far altro che attendere. Viene fornito solo un indirizzo email che non risponde. È mai possibile che a Bologna l'utente debba essere messo in queste condizioni di confusione? Ho già contattato l'ufficio 2 volte e sollecitato via email 3 volte.

Annalisa Burla

Risponde Beppe Boni

Per l'ennesima volta di recente l'assessorato alla sanità della Regione Emilia Romagna ha annunciato un piano (ormai si è perso il conto di quanti sono) per attenuare le liste d'attesa delle visite specialistiche. La Regione minimizza, ma il problema esiste ed è sotto gli occhi di tutti. la strada per recuperare tempo c'è. Se la sanità pubblica non riesce a coprire tutte le richieste bisogna ricorrere ancora di più alla sanità privata che non è in concorrenza, ma gioca la stessa partita. Come scritto più volte su queste colonne nella sinistra c'è ancora chi frena per motivi ideologici. E intanto chi paga il conto sono i cittadini costretti, per alcune specialità, ad attese infinite e qualche volta si sentono anche rispondere che le liste sono bloccate per eccesso di richieste. Possibile che non si riesca a rimediare? E' la domanda che si fanno tutti. Nella Manovra 2024 intanto il governo incrementa le tariffe orarie per i medici disposti a effettuare gli straordinari fino a 60 euro lordi. A questo proposito vengono stanziati, dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro di risorse aggiuntive l'anno per i medici e 80 milioni di euro per il restante personale sanitario. In Emilia Romagna l'Aiop, associazione per l'ospedalità privata, è sempre stata disponibile anche nell'emergenza. Forse è ora di incrementare gli accordi, la salute non può mai attendere.

