Bologna, 14 gennaio 2024 – Ho 86 anni, sono affetto da problemi di salute e in particolare di deambulazione. Il mio medico di base mi ha prescritto un ecodoppler in una prima data il 22 aprile e nella seconda il 21 settembre del 2023 con esenzione E1. Ma non si riesce a prenotare. Con esenzione E1 i Cup mi hanno risposto che non c'è disponibilità sul territorio ma in località per me irraggiungibili. A pagamento in centri raggiungibili in in taxi mi hanno chiesto fino a 191 euro. Risultato: ho rinunciato all'esame. Evviva la politica sanitaria italiana.

Secondo Ghiselli

Risponde Beppe Boni

Sanità difficile per le persone troppo fragili Se la vicenda si è svolta davvero come la racconta il lettore c'è qualcosa che non va nel sistema. Colpa degli uomini e delle donne che lo governano o del sistema stesso? Forse tutte e due le cose messe insieme. L'architettura della società digitalizzata, fatta di e-mail, risponditori automatici, password, schemi predefiniti talvolta tiene in poco conto l'aspetto umano. Non siamo tutti uguali, ci sono persone anziane e fragili che non hanno le stesse possibilità economiche, di movimento, di comprensione di assetti organizzativi che non sono sempre facili da mettere in pratica anche per l'utente medio. In regioni come l'Emilia Romagna si gonfiano i muscoli e si espongono medaglie per una sanità di eccellenza mostrando statistiche e record. Benissimo, tutto vero. Ma poi ci sono situazioni dove non tutte le persone riescono ad aprire il fascicolo elettronico, dove affrontare il Cup è come telefonare sulla luna. Gli anziani, uomini e donne che vivono soli, i fragili fanno parte di questa categoria. Non è moralmente ammissibile suggerire in modo algido e distaccato ad un signore di 86 anni che se deve effettuare un esame specialistico deve recarsi a 50 chilometri di distanza perchè non c'è posto in città. Prendere o lasciare. Il posto per una persona del genere si deve trovare. E questo metodo deve essere compreso nel sistema e messo nelle regole d'ingaggio di chi risponde al telefono, il quale se deve risolvere lo stesso problema per un familiare certamente avrà meno difficoltà. A buon intenditor poche parole. La politica sanitaria dei massimi sistemi ogni tanto deve scendere sulla terra e farsi carico con umanità di situazioni più dettagliate ma non meno importanti. In Italia ci sono corsie preferenziali per tutti, facciamone qualcuna anche nella sanità dedicata a chi ne ha necessità affinchè nessuno rimanga indietro.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net