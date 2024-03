Sanità in difficoltà, servono medici

Bologna, 4 marzo 2024 – Il nodo della facoltà di Medicina non è più tra coloro che vogliono o non vogliono il numero chiuso, ma tra coloro che non se lo possono permettere e chi se lo può permettere. Iscriversi a Medicina è già impegnativo se poi si mettono delle barriere, solo chi ha disponibilità ce la farà. Il popolo non vuole medici che si possono permettere di diventare medico, ma medici che abbiano la passione di fare il medico, servono empatia e professionalità. Quindi non si faccia finta di abbattere il numero chiuso e si permetta l'accesso a Medicina come in tutte le altre facoltà italiane.

Giovanni Garzella

Risponde Beppe Boni

Il rettorato dell'ateneo di Bologna fa parte di quello zoccolo duro di poli accademici che resistono a oltranza sulla trincea del numero chiuso. Il nodo della carenza di camici bianchi in ogni settore non sarà tutto qui, ma certo lo sbarramento è una delle cause principali. La selezione dovrebbe avvenire attraverso il corso di studi per mandare avanti solo chi se lo merita e non attraverso un numero di posti contingentato. Però il problema è più ampio. Troppe cose non vanno nella sanità italiana, le carenze si accavallano in un groviglio che diventa sempre più difficile da sbrogliare. Se una signora anziana di Bologna che ha scarse possibilità di muoversi autonomamente viene dirottata per una visita a Marzabotto in Appennino c'è qualcosa che non funziona. E' un problema di intelligenza artificiale che ha perso la ragione? O è l'inefficienza del sistema? Idem se mancano i medici nei Pronto soccorso, se non si riescono a riempire i vuoti lasciati dai medici famiglia che vanno in pensione, se per alcune visite specialistiche bisogna attendere un anno anche nella civile Emilia Romagna. Sarebbe ora di fermare questa giostra infernale dove non si sa mai di chi è la colpa delle carenze e risolvere complessivamente e in modo strutturale questi problemi. Il tempo è scaduto.