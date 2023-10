Sanità, liste d'attesa da migliorare

Bologna, 24 ottobre 2023 – Una ragazza di 13 anni deve fare una Risonanza magnetica lombosacrale. Dopo qualche anno di busto e forti dolori alla schiena, il dottore del Rizzoli consiglia questo controllo specialistico. Il Cup non prende la richiesta neanche come lista di attesa. La pediatra riscrive la prescrizione inserendo una priorità.Il Cup prende la lista di attesa. Un vicino di casa suggerisce di interpellare una struttura convenzionata fuori regione. Entro 10 giorni verrà eseguita la RM lombosacrale. Peraltro di sabato in modo che la ragazza non perda neanche un giorno di scuola. Alfredo D’Onofrio

Risponde Beppe Boni

Mentre i medici di tutta Italia, Emilia Romagna compresa, sono in fuga dai Pronto soccorso e i medici di base stanno diventando rari, il nodo delle liste d'attesa per visite ed esami specialistici non è del tutto risolto. Questo tema è quello che interessa maggiormente i cittadini perché al di là dei numeri e delle statistiche in parte positive ci sono tanti casi particolari che hanno necessità di urgenza, ma spesso non si riesce ad esaurire la pratica in tempi accettabili. La Regione promette, annuncia, espone piani di riorganizzazione ma su alcuni esami e visite non si riesce a sbloccare la situazione. Se le strutture sanitarie pubbliche, che pure lavorano al massimo e con un buon indice di qualità, non ce la fanno bisogna ricorrere alle strutture private convenzionate quando serve. Non c'è altra soluzione e non è un reato. E non significa privatizzare la sanità pubblica. A volte l'ideologia frena questo percorso, senza calcolare che quel che conta è il risultato finale, cioè soddisfare il cittadino sulla salute e non su una vacanza estiva. Cittadinanzattiva a luglio ha effettuato un rilevamento a campione su quattro Regioni: Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Puglia. La situazione in Emilia-Romagna pur con alcuni deficit risulta buona rispetto agli altri enti presi in esame, anche se i dati disponibili, spiega l'associazione, sono soltanto aggregati e non distinti per codice di priorità, il che non permette un' analisi equilibrata. Molte le situazioni positive, ma ci sono picchi negativi. I tempi della visita pneumologica nell’AUSL di Reggio Emilia, per esempio, vengono rispettati solo nel 39% dei casi, per la visita cardiologica nell’AUSL di Bologna si arriva al 57% dei casi. In quest’ultima AUSL, Cittadinanzattiva segnala un picco negativo per quanto concerne la visita endocrinologica, garantita solo nel 13% dei casi. Se miglioriamo il cittadino ringrazia.

