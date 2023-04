Sanità malata fra petizioni e nodi irrisolti

Bologna, 4 aprile 2023 – Provo rabbia quando leggo che chi ha distrutto la sanità pubblica in Emilia Romagna indice una petizione per salvarla. Dov'erano amministratori e sindacati quando i medici denunciavano da anni i tagli ai posti letto, la mancanza di risorse, di personale, di ferie non godute, di straordinari non pagati, in totale assenza di gratificazione per il capitale umano che si massacrava di lavoro negli ospedali? Si chiedano perché da 10 anni c'è una fuga di personale sanitario dal pubblico al privato.

Mirka Cocconcelli, chirurgo ortopedico Risponde Beppe Boni

Sembra, a giudicare dalle mosse e dagli appelli degli amministratori regionali e dei sindaci, che il problema della sanità a corto di fondi e di medici sia esploso solo ora. Già, la domanda è centrata: dov'erano negli anni scorsi? E se c'erano forse non sentivano e non vedevano. Orecchie chiuse e occhi bendati? Lo sfogo del medico di cui sopra è quello di un'intera categoria che insieme agli altri operatori sanitari negli ultimi vent'anni ha avuto poche risposte, grandi silenzi e patito molti tagli pur in presenza di fondi spesi qua e là a cui si poteva (e si può) rinunciare. La Regione adesso alza la voce e chiama i sindaci alla mobilitazione addossando tutta la colpa, o quasi, al governo centrale di centrodestra in carica da alcuni mesi. Poche volte in precedenza con governi di sinistra si è vista una simile chiamata alle armi, che oggi ha un sapore evidentemente politico. Negli ultimi 10-15 anni, pur di fronte ad una sanità pubblica tecnicamente eccellente, abbiamo assistito a tagli continui dei posti letto negli ospedali, a scarse assunzioni di medici, a quasi una nulla attenzione verso i Pronto soccorso oggi ovunque al collasso (se entra per un trauma di media gravità i tempi di attesa sono almeno di 8 ore), alla mancanza cronica di medici di base. E in aggiunta nonostante mille promesse e annunci di piani quasi mai realizzati del tutto, al nodo delle liste di attesa per visite specialistiche perennemente intasate. Accordi con la sanità privata? Sì, ma sempre con incomprensibile diffidenza. Avete mai sentito un onesto, anche se parziale, mea culpa da parte della categoria dei pubblici amministratori in tema di sanità? Zero assoluto. C'è qualcosa che non quadra.

[email protected] [email protected]