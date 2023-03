Sanità, mancano troppi medici di famiglia

Bologna, 12 marzo 2023 – Sugli organi di stampa si leggono articoli con promesse a raffica della Regione Emilia Romagna per quanto riguarda piani che possano rimediare alla carenza di medici di base e alla lunghezza delle liste di attesa per interventi e visite specialistiche. Ma i risultati sono, mi pare, molto scarsi o comunque non risolutivi. Il comune cittadino non riesce a capire dove sta il nodo che sembra irrisolvibile. Nella sanità non bisogna risparmiare, meglio tagliare altre fonti di spesa.

Tarcisio Turrini

Risponde Beppe Boni

Medici di base e liste d'attesa sono due punti su cui la società civile attende risposte che sembrano non arrivare mai in modo strutturale. La Regione, pur affermando di cercare soluzioni, sostiene di avere le casse poco fornite nei capitoli di bilancio. Eppure su questi temi una soluzione va trovata in tempi brevi. Servono meno proclami e più concretezza. Lo pensano i cittadini ma solo tre giorni fa lo ha gridato (si fa per dire) a gran voce anche il segretario regionale dei medici italiani (Smi). Queste le sue parole messe nero su bianco: "La carenza dei medici di famiglia soprattutto a Bologna è oggettiva, evidenziata dal fatto che verranno pubblicate da parte della Regione meno della metà delle zone scoperte, lasciando così privi di medico 33550 cittadini". Se questo allarme risponde a verità si verificheranno due fattori negativi, peraltro già presenti in diverse aree regionali: i medici di famiglia vedranno aumentare il loro carico di lavoro e buona parte dell'impegno andrà a gravare sui Pronto soccorso degli ospedali che già oggi sono intasati. Quando entri devi mettere in conto mediamente diverse ore di attesa. Lo Smi sintetizza così la situazione: siamo alla frutta. Da qualche mese sono stati ingaggiati come tappabuchi alcuni specializzandi ma il problema resta. I sindacati di Cgil, Cisl e Uil in questi giorni hanno rinnovato l'allarme per il taglio di posti letto al Policlinico Sant'Orsola con rischio di replay anche al Maggiore. Se l'Assessorato alla sanità della Regione per caso c'è batta un colpo.

