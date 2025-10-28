Sanità, mano tesa dai privati

Anch’io, 84enne, sono in lista di attesa per visita oculistica e Oct con tempi lunghissimi. Essendo necessaria per l’intervento di cataratta ho fatto ricorso alla medicina privata. I tempi sono risultati quasi immediati e le spese, molto alte, sono state coperte da un’assicurazione volontaria a 100 euro al mese. Forse l’accorpamento di tutta l’assistenza e la previdenza in un unico carrozzone Inps ha determinato queste situazioni.

Francesco Centola

Risponde Beppe Boni

C’è da chiedersi come mai tanti anziani sono appesi alla speranza di una visita specialistica che arriva con ritardi infiniti. È il motivo per il quale anche in questo spazio trovano cittadinanza sempre più spesso segnalazioni di disagio. Semplice, il problema esiste e continua a non essere mitigato se non proprio parzialmente risolto.

Fanno tenerezza tanti anziani che a oltre ottanta anni si trovano impotenti di fronte all’esigenza di farsi visitare. Questa situazione provoca una grande amarezza. La Regione sta facendo qualcosa per arginare una situazione ormai insostenibile?

È una domanda che i cittadini si pongono da tempo. Probabilmente i tecnici dell’assessorato alla sanità si stanno dando da fare (speriamo) e forse sarebbe il caso di far sapere ai cittadini se esiste davvero un piano serio per migliorare la situazione. Possibile che non si riesca a utilizzare di più le cliniche private accreditate? La sanità privata è da sempre disponibile a trovare accordi nelle situazioni di emergenza anche se da parte della Regione non sempre è ricambiata nello stesso modo. Probabilmente bussando alla porta all’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) qualcuno aprirà.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it e voce.lettori@ilcarlino.net