Sanità, meglio le parole che una mail

Segnalo il caso di una lettera dell'Asl inviata ad un cittadino per il recupero di un ticket dell'anno 2021. La cosa non più accettabile a Bologna è che nessun numero di telefono viene riportato per avere chiarimenti. L'unico modo per interagire con gli uffici ormai sono email, pec e sito internet dell'Asl. I cittadini privi di strumenti e non avvezzi a sistemi informatici, si trovano in difficoltà perché non sempre sanno a chi rivolgersi. E questo vale per tanti altri servizi sanitari e non. E' un problema che va risolto soprattutto nella sanità.

Diana Zanetti

Risponde Beppe Boni

Nella società della comunicazione dove ormai si parla anche con gli astronauti della stazione spaziale per dar loro la buonanotte o con un whatsapp si saluta un amico in Alaska, a volte non si riesce a comunicare nel cortile di casa. L'Asl certamente è raggiungibile per un chiarimento attraverso il centralino, ma come accade spesso con gli enti pubblici ad una mail ti chiedono di replicare con un'altra mail senza lasciare un recapito telefonico a cui chiedere una spiegazione, a volte necessaria, prima di dare una risposta scritta. E a volte gli enti pubblici se ti lasciano un telefono è un percorso a ostacoli: vai a sbattere contro un risponditore automatico che pretende di fornire risposte senza aver ricevuto le domande. La sbornia dei nostri tempi tra digitale e intelligenza artificiale fa andare in confusione il povero cittadino che sarà pure dotato di una mentalità antica, ma in qualche occasione preferisce fare una domanda e avere una risposta da un umano che lo ascolta, gli può fornire un consiglio, rassicurarlo, guidarlo. La mail aiuta, ma non è tutto. La sanità è già un mondo complicato di per sè e se togliamo anche la possibilità di avere una risposta orale, per quanto incompleta o incerta, siamo alla frutta. Il cittadino medio se la cava, ma quando il problema investe gli anziani o uno straniero il problema si ingigantisce. Dunque viva le mail e internet perché sono una finestra sul mondo ma le parole di un impiegato gentile che ti dice "mi ascolti, ora le spiego cosa deve fare" sono ancora un patrimonio insostituibile, una porta di servizio dalla quale entrare.

