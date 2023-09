Sanità, più accordi col privato

Bologna, 29 settembre 2023 – Devo fare la densitometria ossea ma al CUP mi hanno detto che le liste sono chiuse ma privatamente posso farla anche dopodomani. Solo una domanda fino a due anni fa l'esame si faceva sia al Sant’Orsola che al Maggiore poi a seguito dell'unificazione solo al Sant’Orsola. La sede del Maggiore è stata chiusa ma rimane una macchina inutilizzata. Non si potrebbe riaprire il reparto dell'Ospedale Maggiore se vogliamo parlare di prevenzione e venire incontro a persone che non possono permettersi l'esame in libera professione?

Maria Teresa Carpi

Risponde Beppe Boni

L'Emilia Romagna rispetto ad altre regioni italiane vanta tempi meno problematici sulle liste d'attesa anche se la situazione non è da applausi. I tempi lunghi per molti esami diagnostici rimangono, idem per diversi interventi specialistici. Le liste si allungano e nell'anno in corso sono già centomila le visite in più. Questo è un tema su cui la Regione deve fornire risposte rapide perché la salute dei cittadini non può attendere. Cittadinanzattiva ha realizzato nelle scorse settimane una indagine volta a fornire un quadro della situazione dei tempi d’attesa per 6 diverse tipologie di visite specialistiche ed esami diagnostici (visita cardiologica, ginecologica, pneumologica, oncologica, ecografia addominale, mammografia) in 12 grandi Asl di quattro Regioni: Lazio, Emilia Romagna (Ausl Bologna, Ausl Reggio Emilia, Ausl Parma), Liguria e Puglia. La situazione in Emilia-Romagna risulta migliore, anche se i dati sono aggregati e non distinti per codice di priorità, il che non consente di fornire un quadro equilibrato. Molte sono le situazioni positive nelle Asl prese in esame, ma anche qui si nota il picco negativo per la visita pneumologica nell’Ausl di Reggio Emilia, dove le tempistiche vengono rispettate solo nel 39% dei casi, o nella Ausl di Bologna dove i tempi di attesa per la visita cardiologica sono rispettati nel 57% dei casi. Nell’Ausl Bologna poi il rispetto dei tempi di attesa per le visite endocrinologiche è assicurato solo nel 13%; nell’Ausl Reggio Emilia per la visita diabetologica nel 57%; nell’Ausl Parma nel 42% per l’ecografia della mammella. Se l'apparato sanitario per motivi logistici e di carenza di personale non riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini bisogna incentivare la collaborazione con le strutture private che peraltro a Bologna e in Emilia Romagna funziona già in modo soddisfacente.

