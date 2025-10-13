Sanità pubblica, ma a caro prezzo

“Per fortuna che noi in Italia abbiamo la sanità pubblica... se fossimo in America, dovremmo pagare tutto. Hai un tumore? Prima delle cure devi firmare l’assegno.”

Questa frase l’abbiamo detta tutti, almeno una volta. Eppure oggi suona sempre meno vera.

Secondo gli ultimi dati Gimbe, un italiano su dieci rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. E questo anche se ognuno di noi versa ogni mese una fetta consistente del proprio stipendio in tasse e contributi per la sanità. Negli ultimi tre anni, gli italiani hanno speso di tasca propria 41 miliardi di euro per curarsi. Quarantuno miliardi “extra”, sopra a tutto ciò che già paghiamo.

Lasciamo perdere le polemiche su chi sia il colpevole — la destra di oggi o la sinistra di ieri — e guardiamo in faccia la realtà: la nostra sanità è sempre meno pubblica.

Attenzione, quel che resta è prezioso. Se hai un incidente grave, l’ambulanza arriva e ti salva la vita; se hai un male serio, vieni curato senza sborsare un euro. Ma per tutto il resto, l’ordinaria amministrazione, la musica cambia.

Dal medico di base vai a farti prescrivere visite e analisi, e poi paghi. Paghi ticket, paghi farmaci, e se non vuoi aspettare mesi per una visita, paghi il privato. Perché quando hai un sintomo serio non puoi permetterti di aspettare.

E allora?

Allora la nostra sanità resta pubblica solo a metà: la paghiamo come fosse di tutti, ma la viviamo come fosse privata. E ogni anno, un po’ di più, diventa un lusso anche per chi credeva che non lo sarebbe mai stato.