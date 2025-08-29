Sant’Orsola, un’eccellenza internazionale

Esprimo profonda gratitudine all’intera equipe dell’Unità operativa di pneumologia interventistica e all’Unità operativa di chirurgia toracica, in particolare ai dottori Piero Candoli e Pietro Bertoglio del Sant’Orsola per le cure che ho ricevuto. Sono originario del Salento, ma vivo a Bologna da 70 anni. In un momento delicato ho trovato un alto grado di professionalità, preparazione e umanità da parte di tutto il personale.

Raffaele Primativo

Risponde Beppe Boni

I complimenti e i ringraziamenti dei pazienti sono la migliore conferma della qualità di un ospedale come il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il passaparola nella sanità è il marketing più efficace. Il Sant’Orsola è una eccellenza riconosciuta in tutta Italia e sul petto ha più medaglie di un ’generalone’ in parata.

Il Policlinico è stato premiato in diverse occasioni, tra cui la classifica di Newsweek Best Hospitals 2025, che lo ha posizionato tra i primi 5 ospedali italiani e tra i primi 250 al mondo (nel 2021 toccò addirittura la seconda posizione nella graduatoria nazionale), ha inoltre ricevuto il riconoscimento come centro di eccellenza per l’Oncologia Medica da parte dell’Esmo nel 2008.

Il Sant’Orsola nel 2024 stato indicato anche come il miglior ospedale in Emilia-Romagna per i servizi di cardiologia, gastroenterologia e urologia, secondo il database ’Ospedali di eccellenza’ curato da Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Nel 2016 è stato citato da Italiadecide come miglior ospedale italiano per efficienza, efficacia clinica e rapporto con i pazienti, aspetto quest’ultimo che spesso vale metà della cura. Meglio non ammalarsi, ma se succede vale la pena di dirigersi al Sant’Orsola.

