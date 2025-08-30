Scie in cielo, è solo vapore ghiacciato

Da cittadino di Bologna segnalo un fenomeno che si ripete nei nostri cieli di prima mattina: strisce bianche prodotte da velivoli che viaggiano ad alta quota. Posso affermare che questa roba non esisteva 40 o 50 anni fa. Mi pongo domande sulla sicurezza ambientale. La pubblica amministrazione è attenta alla nostra salute, mi sento in buone mani. Vorrei che l’ente pubblico si facesse promotore di approfondimenti.

Daniele Morotti

Risponde Beppe Boni

Le strisce bianche in cielo lasciate dagli aerei di recente generazione hanno una banale, quanto semplice, spiegazione scientifica. In aggiunta va detto che sopra Bologna si incrociano numerose aerovie, cioè le autostrade del cielo. Le strisce bianche che dipingono l’azzurro sopra di noi sono scie cosiddette di condensazione, ovvero nuvole artificiali che si formano al passaggio di particolari velivoli che viaggiano ad alta quota. Si creano quando i gas di scarico dei motori, ricchi di vapore acqueo, si combinano con l’aria fredda e umida presente ad altitudini elevate (circa sopra gli 8 chilometri), facendo condensare il vapore in cristalli di ghiaccio, rendendo così visibile la striscia. Non ci sono misteri, né scie chimiche, all’origine di questi fascioni candidi che dipendono quindi dalle rotte degli aerei. Va detto che ad altitudini molto elevate la temperatura precipita fino a - 40 gradi e, di conseguenza, il vapore emesso dagli scarichi si raffredda molto velocemente trasformandosi in cristalli di ghiaccio. Le condizioni atmosferiche inoltre costituiscono una variabile: se l’aria è secca la scia scompare in breve tempo, se al contrario è umida, può persistere e allargarsi, diventando una nuvola sottile e diffusa.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it