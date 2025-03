Scudetto, da parola tabù a orizzonte

Scudetto. La parola proibita è tornata di attualità. L’ha pronunciata Marcella, la figlia del grande Angiolino Schiavio, detto Anzlein. Angelo lo è davvero nel paradiso del pallone rossoblù, perché lui era il centravanti del Bologna che faceva tremare il mondo negli anni Trenta fra scudetti e Coppe europee. Marcella ha spezzato un tabù ma non ha fatto una semplice boutade né una battuta a sensazione. Ha spiegato che la società di Saputo ha tutti i valori e le qualità per puntare anche allo scudetto. Improvvisamente quel baratro profondo oltre sessant’anni, quell’enorme canyon che ci separa dallo spareggio vittorioso del’64 con l’Inter di Herrera sembra colmarsi. Nelle schiere del tifo c’è già chi si mangia le mani per i punti lasciati lungo il percorso in questa stagione. Senza le sconfitte con Verona e Parma, saremmo a cinque soli punti dall’Inter capolista. Nove partite sono troppo poche per tentare un inseguimento da record. Ma l’obiettivo scudetto non è più un sogno proibito, non è una chimera inafferrabile. Questa nuova è la vera conquista della gestione Saputo: aver riportato il Bologna ai vertici del calcio italiano, alla piena consapevolezza della propria forza. E con un traguardo preciso: quello di imitare la Samp di Mantovani, di Vialli e Mancini. Quella squadra così bella, affiatata, e così integrata con il sogno di una città, arrivò tappa dopo tappa alla conquista dello scudetto, strappando il titolo alle grandi di sempre. Anche il Bologna, approdato in Champions e ora semifinalista di Coppa Italia, ha posto le premesse per un futuro di gloria, salendo i gradini del successo. Da Saputo a Italiano, da Sartori ai giocatori scelti sul mercato per formare un solido gruppo, tutto lascia credere che il percorso esaltante del Bologna non debba fermarsi qui. E che lo scudetto, la parola tabù, possa tornare, dalla prossima stagione tra gli obiettivi di una squadra che vuole continuare il suo decollo: fra un mare di folla che ha riscoperto la parola passione.