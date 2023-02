Scuole, precari e lavori: il pacchetto sisma

Buone notizie sul fronte della ricostruzione. La commissione ambiente del Senato ha approvato un pacchetto di norme che aggiornano in maniera significativa il Dl Ricostruzione. Si va dall'applicazione dei prezzari regionali all'accelerazione e semplificazione della ricostruzione

pubblica, passando per un'altra decina di punti che il commissario straordinario Guido Castelli ha messo a fuoco nelle ultime settimane. Il testo sarà convertito in aula il primo marzo. Una delle misure più attese riguarda la stabilizzazione del personale precario impiegato nella ricostruzione: assunzione a tempo indeterminato per chi avrà maturato tre anni di servizio al 31 dicembre 2023.

C’è poi un emendamento che introduce novità per l'accelerazione della ricostruzione pubblica, tagliando burocrazia e tempi procedimentali, mentre un altro provvedimento inserisce tra i compiti del commissario la «riparazione del tessuto sociale ed economico» del territorio, sottolineando come questa sia una «priorità» del governo. Nel pacchetto approvato dalla commissione una misura importante riguarda le scuole: è prevista infatti la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe fino all'anno scolastico 2028/2029, per «garantire una più efficace continuità didattica». Sul fronte dei prezzi, uno dei talloni di Achille della ricostruzione, si è deciso di consentire l'utilizzo alternativo dei prezzari regionali di riferimento di ciascuna regione coinvolta dal sisma. A ciò si aggiunge la «neutralizzazione» dell'Iva per le imprese del cratere mediante il ricorso alla contabilità speciale del commissario, mentre le procedure di gara per le demolizioni di edifici privati, su richiesta dei proprietari, potranno passare in mano ai sindaci. Il pacchetto passato in commissione prevede anche che i contributi per la ricostruzione coprano i costi per

l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'estensione delle agevolazioni normative anche per i Comuni fuori dal cratere.

Una serie di misure importanti per le comunità terremotate delle Marche.