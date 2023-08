Scuole, servizi e turismo: così può rinascere l’Appennino ferito dal terremoto

Ricostruire sì, ma non borghi spopolati a sette anni dal terremoto che ha sconvolto le Marche e l’Italia centrale. Il commissario Guido Castelli ha ottenuto che nel Dl Ricostruzione (approvato a marzo) fosse inserita una misura specifica destinata alle scuole, la deroga al numero minimo di alunni per la composizione delle classi. E ora ci sono anche i soldi per finanziare il provvedimento: 3,5 milioni di euro, due solo per le Marche.

Bene, sarà importante che l’ufficio scolastico regionale (che può comunque appellarsi a criteri di discrezionalità) non deroghi dall’applicazione rigida della norma. Un Appennino ricostruito, ma senza servizi fondamentali, è destinato comunque allo spopolamento, e in questi anni abbiamo assistito fin troppe volte a proteste e giravolte su accorpamenti e pluriclassi. Una terra senza bambini non ha futuro. Scuole, dunque, ma anche servizi sanitari (ospedali o distretti) e lavoro, altrimenti i giovani e le famiglie se ne andranno, o non torneranno mai.

E perché non puntare sul turismo? Fiastra, nel Maceratese, ne è un esempio. Qui il borgo di Ravaio, di proprietà dell'Unione Montana Marca di Camerino, “diventerà una struttura ricettiva di prestigio capace di attrarre un turismo di qualità”, spiega il sindaco Sauro Scaficchia. “Parliamo di un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro con i fondi Pnrr – aggiunge –, che consentirà la realizzazione di un’oasi di relax con camere, ristorazione e servizi benessere. Un grande valore aggiunto per l’economia locale”.