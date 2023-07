Bologna, 30 luglio 2023 – A Bologna come in altre città abbiamo temperature vicine ai 40 gradi e gli alberi, che ora più che mai garantirebbero frescura e ricambio di ossigeno, vengono tagliati per potenziare il Passante di Mezzo, una enorme striscia di asfalto bollente che non farà altro che peggiorare la situazione climatica. Un plauso agli amministratori comunali e regionali. Queste sono le idee lungimiranti e progressiste per la tutela ambientale dei cittadini bolognesi.

Giovanni Casadio

Risponde Beppe Boni

C'è da sperare che il massacro degli alberi necessario per ampliare (a singhiozzo) la tangenziale saranno in qualche modo ripristinati. Lo prevederebbe il buonsenso in ossequio al contratto di lavoro con la natura. Il Passante, ormai è chiaro a tutti, non risolverà granché il problema del traffico e probabilmente agevolerà l'inquinamento, ma ormai il dado è tratto e indietro non si torna. Almeno speriamo che ci sia una compensazione del verde sacrificato all'asfalto.

Senza gli alberi, la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Sappiamo bene che grazie alle piante e ai loro processi di respirazione e fotosintesi, si aiuta, tra l'altro, a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l'anidride carbonica e contribuendo alla pulizia dell'aria. Gli alberi incamerano inquinanti come biossidi di zolfo, ozono, ossidi di azoto. Il decalogo dei benefici che derivano dalle piante è ampio e codificato dagli scienziati. Sono utili contro il cambiamento climatico e come detto producono ossigeno in quanto esseri perfetti che funzionano come computer di ultima generazione. Puliscono l'aria, ma anche l'acqua attraverso il processo della fitodepurazione e quindi contribuiscono al miglioramento dei suoli dato che sono in grado di intercettare composti organici ma anche idrocarburi e metalli pesanti. Poi creano ambienti più freschi, aumentano la biodiversità, contribuiscono al benessere psico fisico dell'uomo e proteggono dai rumori. Se potete adottate un albero per il vostro bene e quello del prossimo.

