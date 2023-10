Sempre attivi i maleducati del pattume

Bologna, 21 ottobre 2023 – Giorni fa all'interno di un piccolo parcheggio in via Scipione dal ferro ho trovato un certo quantitativo di cibo avanzato, piatti di plastica, bottiglie e indumenti sparsi sul selciato. Ho avvisato subito Hera. Ogni giorno si segnalano situazioni di questo tipo. Vogliamo lasciare che questi incivili riducano la nostra città ad una latrina a cielo aperta? Gli organi preposti non riescono a farsi venire in mente niente? Forse tocca a noi cittadini fare multe e controlli? Qualcuno mi risponda in merito.personalmente non sono fra i cittadini che rimangono indifferenti.

Piera Maccagnani

Risponde Beppe Boni

La maleducazione dei cittadini nella raccolta dei rifiuti è opera di una minoranza. Poco alla volta in Emilia Romagna ci si è abituati a smaltire correttamente il pattume attraverso la raccolta differenziata. Rimane complicato eliminare, nonostante le contravvenzioni e i controlli, quella pattuglia di sconsiderati che abbandona accanto ai cassonetti qualsiasi cosa, compresi i rifiuti ingombranti che andrebbero smaltiti nelle isole ecologiche. Succede soprattutto nelle zone periferiche della città dove è più facile non farsi notare o fuori dall'area urbana. Dunque, esistono i maleducati verso i quali si deve attuare la tolleranza zero, ma bisogna anche rilevare alcuni aspetti che da parte dell'ente gestore andrebbero corretti e migliorati. Primo. Al cassonetto che raccoglie l'indifferenziata si accede, utilizzando la tessera, attraverso un'imboccatura troppo piccola che induce molte persone ad abbandonare i sacchi dell'immondizia accanto al contenitore stesso. Secondo. In alcune zone della città e nelle località della provincia sarebbe opportuno mettere a disposizione contenitori per i rifiuti ingombranti perchè alcuni cittadini pigri o impossibilitati ad avere un mezzo per trasportare i rifiuti all'isola ecologica più vicina li abbandonano accanto ai cassonetti. Sono solo suggerimenti, ma accanto ai controlli e alle sanzioni qualche correttivo andrebbe messo in campo. Dipinto questo scenario i numeri della raccolta differenziata in Emilia Romagna sono positivi. Nel 2022, secondo i dati di Regione e Arpae, la raccolta differenziata ha raggiunto su scala regionale il 74%, con una crescita dell’1,8% rispetto al 2021. Il capoluogo di provincia più virtuoso è Ferrara, con l’87,6% di rifiuti differenziati. Seguono Reggio Emilia (82,8%), Forlì (81,7%), Parma (80,9%), Piacenza (71,8%), Ravenna (67,4%), Rimini (66,5%), Bologna (63,2%) e Modena (61%).