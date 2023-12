Senz'auto si rallenta

Stellantis, colosso dell'auto, ha promesso al governo che arriverà a produrre in Italia circa un milione di veicoli all'anno, sfruttando anche i sei miliardi di euro messi a disposizione dal Fondo per l'automotive da qui al 2030. L'impegno è emerso durante un tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso attorno al quale si sono seduti anche sindacati e rappresentanti delle Regioni. Il faccia a faccia, necessario in questo momento di transizione verde del settore, ha sì messo in evidenza come il gigante sia intenzionato a non abbandonare l'Italia, ma allo stesso tempo ha evidenziato, spiegano i sindacati, come non ci siano garanzie sui vari stabilimenti e sull'occupazione. L'Emilia Romagna in questa partita gioca un ruolo di primo piano, se non altro per i riflessi che tutto questo potrebbe avere su una fetta robusta della sua economia. Il settore dell'automotive è radicato in regione e ha un indotto molto sviluppato, che ruota anche attorno ai due stabilimenti che Stellantis ha in regione, quello Maserati di Modena e quello di Vm a Cento. Non a caso l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al lavoro, Vincenzo Colla, ha messo l'accento sulla necessità di avere 'una strategia sulla politica industriale dell'automotive nel nostro paese'. E il punto è proprio questo. Purtroppo con l'onda della transizione verso i motori elettrici soprattutto l'Emilia Romagna rischia di vedere spazzati via tantissimi posti di lavoro. La crisi della Magneti Marelli lo dimostra. Ecco perché è sempre più necessaria una visione di lungo periodo che sarebbe dovuta partire decenni fa, ma che ora come ora è fondamentale. Se l'industria dell'auto dovesse pian piano abbandonare l'Italia sarebbe un disastro per tante zone produttive italiane e in particolare per l'Emilia. Speriamo quindi che le promesse di Stellantis siano mantenute. E che siano riversate risorse sul Paese. In ballo c'è il futuro di una parte pesante dell'economia emiliano romagnola. Senza l'auto non si può pensare di crescere. Anzi, il finale sarà solo la retromarcia.