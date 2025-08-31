Le pipe per il crack

Massimo Pandolfi
Le pipe per il crack
Editoriale
Senza cellulari, la scuola ringrazia
31 ago 2025
ANDREA BONZI
Editoriale
Editoriale

Senza cellulari, la scuola ringrazia

Essere contrari, per principio, alla tecnologia, non ha senso. Anche perché, prima o poi, l’innovazione tecnologica si insinua comunque nelle nostre vite, le trasforma, insomma vince sempre. Detto ciò, il tentativo di fermare i cellulari sulle soglie delle aule scolastiche che partirà dal nuovo anno, per ottemperare alla direttiva di Valditara, una qualche ragione ce l'ha.

Lo smartphone, infatti, è di gran lunga il device che ha cambiato di più le nostre abitudini, giovani ma anche adulti sono spesso risucchiati per ore dai contenuti dei cellulari, e non è solo una questione di lavoro o di relazioni.

L'attenzione viene meno e, questo, mentre si fa lezione, può essere davvero deleterio. Dunque, giusto inventarsi i metodi più diversi, come già alcune scuole di Bologna e non solo facevano da anni, per limitarne l'uso: o le tascone sui muri, o appositi scatoloni, o anche solo lasciare gli smartphone negli zaini, ma rigorosamente spenti. Senza forzature e con le giuste eccezioni, ma con la consapevolezza che male non potrà fare.

