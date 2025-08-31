Senza cellulari, la scuola ringrazia

Essere contrari, per principio, alla tecnologia, non ha senso. Anche perché, prima o poi, l’innovazione tecnologica si insinua comunque nelle nostre vite, le trasforma, insomma vince sempre. Detto ciò, il tentativo di fermare i cellulari sulle soglie delle aule scolastiche che partirà dal nuovo anno, per ottemperare alla direttiva di Valditara, una qualche ragione ce l'ha.

Lo smartphone, infatti, è di gran lunga il device che ha cambiato di più le nostre abitudini, giovani ma anche adulti sono spesso risucchiati per ore dai contenuti dei cellulari, e non è solo una questione di lavoro o di relazioni.

L'attenzione viene meno e, questo, mentre si fa lezione, può essere davvero deleterio. Dunque, giusto inventarsi i metodi più diversi, come già alcune scuole di Bologna e non solo facevano da anni, per limitarne l'uso: o le tascone sui muri, o appositi scatoloni, o anche solo lasciare gli smartphone negli zaini, ma rigorosamente spenti. Senza forzature e con le giuste eccezioni, ma con la consapevolezza che male non potrà fare.