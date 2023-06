Senza lavoro

Licenziati via mail. In ottomila. È quanto accaduto ai riders, i fattorini, che lavorano per la azienda di consegne a domicilio Uber Eats. Il colosso americano ha infatti deciso di dire addio all'Italia in fretta e furia probabilmente spaventata dalla ricadute di una direttiva approvata dal Consiglio europeo che pone le basi per un riconoscimento del lavoro di consegna a domicilio, quello dei riders appunto, come dipendente e non occasionale. Una rivoluzione che imporrebbe finalmente a tante aziende di contrattualizzare in maniera robusta l'esercito di fattorini che ogni giorno sfreccia su biciclette e scooter in tutte le città e che alla fine della giornata si ritrova in tasca pochi euro. I riders sono diventati un simbolo del lavoro mal pagato e questa novità che arriva dall'Europa potrebbe finalmente sistemare la situazione di tanti di loro prevedendo condizioni più rigorose alle imprese, con anche assicurazioni e tutele. Certo, ora resta l'amaro in bocca per questo ennesimo schiaffo, con ottomila mail che hanno stroncato il lavoro di altrettante persone, in maniera barbara e digitale. Occorrerebbe maggiore coraggio per regolamentare al più presto un settore che è ormai fondamentale per tutti noi: chi non ha mai ordinato cibo a domicilio? Ecco perché non possiamo nel 2023 avere ancora condizioni di questo genere.