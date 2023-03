Serve coraggio per ammettere gli errori

Bologna, 16 marzo 2023 – Leggo con grande stupore gli articoli in cui il Comune "condanna e denuncia” il Festival dello Street Food andato in scena ai Giardini Margherita. Già dai primi giorni dell’allestimento era chiaro cosa sarebbe successo. Ora il Comune vuole chiarimenti? Ma la domanda è semplice, chi ha dato il permesso di fare questo evento e chi doveva controllare? Forse lo stesso Comune?! Mi sembra che non ci siamo caro sindaco.

Davide Rocchetta

Risponde Beppe Boni

Prima considerazione. La manifestazione è stata un successo, la gente l’ha apprezzata. E infatti sono accorsi in 100mila ai Giardini Margherita, polmone e salotto verde della città. Seconda considerazione. L’organizzazione e la valutazione preventiva di come poteva svolgersi la Festa internazionale del cibo da strada sono state un flop totale con coda di disagi di ogni genere: mancanza di allestimento di servizi igienici adeguati, insufficienza di contenitori per la raccolta dei rifiuti con quintali di sporcizia abbandonati ovunque, disorganizzazione nel controllo della viabilità intorno al parco con traffico andato in tilt. Tanto per fare alcuni esempi. Gli organizzatori hanno inevitabilmente una parte di colpa e il Comune di Bologna dovrebbe fare la multa a sé stesso per non aver compreso e valutato in anticipo come far fronte ad una baraonda del genere. L’amministrazione comunale ha affermato di “aver avviato accertamenti e sopralluoghi per verificare la rispondenza delle attività svolte e le autorizzazioni rilasciate”. Beh, è evidente che a Palazzo d’Accursio non possono cavarsela così. Sarebbe meglio in prima battuta fare il bel gesto di ammettere l’erroraccio e dopo prendersela anche con gli organizzatori. Questa sarebbe la strada giusta. E se una volta tanto le critiche della politica sono arrivate da destra e da sinistra qualcosa vorrà pur dire. Per ammettere gli errori ci vuole coraggio.

[email protected]

[email protected]