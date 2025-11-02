Serve più cura nel cimitero della Certosa

Già mesi fa avevo segnalato che i piani superiori della Certosa avevano i pavimenti molto sporchi ai due lati dei corridoi, perché i manutentori fanno la pulizia solo nello spazio che copre la macchina apposita. Ai lati rimane molto sporco. Giorni fa sono tornata ed ho trovato ancora più sporchi i corridoi. Dove si fanno le visite turistiche puliscono ma ai piani superiori no. È una mancanza di rispetto per cittadini e defunti.

Valeria Venturi

Risponde Beppe Boni

Oggi è il giorno dedicato ai defunti e a margine delle celebrazioni puntualmente i cittadini segnalano mancanze e situazioni incresciose nei cimiteri. La Certosa di Bologna nella sua maestosità è un’opera che rende onore a chi non c’è più ed è visitata anche dai vivi per il suo valore monumentale. In realtà è un cimitero ben tenuto nella sua complessità, è stato più volte restaurato, ma se i cittadini segnalano situazioni anomale queste vanno corrette. Se davvero ci sono aree non perfettamente curate e poco pulite bisogna intervenire, sia perché la Certosa è meta turistica, sia perché ai defunti deve andare il rispetto dei vivi non solo nella ricorrenza odierna del 2 novembre. Aspetti critici alla Certosa sono stati segnalati altre volte negli anni scorsi. In qualche caso ci sono stati tempestivi interventi di manutenzione in altri no. Il problema è diffuso e ben più grave in tanti piccoli cimiteri della provincia dove i comuni fanno finta di non vedere scenari di enorme degrado. Situazioni al limite tempo fa sono state segnalate anche nel cimitero di Via Piave, di Crespellano, di Loiano, in parte poi recuperate. I nostri cari che non ci sono più meritano memoria e attenzione tutto l’anno e non solo il 2 novembre.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it