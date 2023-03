Serve un patto per gli alloggi degli studenti

Bologna, 4 marzo 2023 – Per gli studenti trovare un alloggio a Bologna sta diventando davvero un'impresa quasi impossibile. E la stessa cosa vale per tantissime persone che cercano una casa per la famiglia. Da qualche anno il mercato ha visto ridursi drasticamente la disponibilità di immobili in città e per un giovane che vuole iscriversi all'Alma Mater è diventato un ostacolo difficile da superare a meno che non ci si adatti ad abitare nei paesi in provincia. Mi chiedo quali sono le ragioni che hanno portato a questa situazione molto complicata da gestire.

Paolina Benassi



Risponde Beppe Boni

Bologna è una città che piace, è appetibile, c'è molta richiesta di abitazioni per la residenza e questo probabilmente contribuisce ad alzare i prezzi. Ma non è l'unica ragione, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi destinati agli studenti universitari, ma anche a quelli del Conservatorio Martini e dell'Accademia di belle arti. Il post lockdown ha innescato un boom turistico cominciato già nel 2019 (+46% di arrivi dal 2013) che ha convinto una grandissima fascia di proprietari ad affittare i propri immobili solo per brevi periodi o a trasformarli direttamente in bed & breakfast. Così meno rischi di morosità e di blocco degli sfratti. La collocazione strategica di Bologna con Alta velocità e aeroporto che la rendono vicina anche ad altre mete del Nord Italia (Firenze e Venezia) e la massiccia attività di promozione turistica (anche sulla buona tavola) di questi anni ha alzato inevitabilmente l'attrazione di visitatori. Questo fenomeno riguarda soprattutto gli alloggi di piccole e medie dimensioni, molto richieste dagli studenti, ma nello stesso tempo facilmente adattabili al turista veloce che soggiorna in città per qualche giorno. L'università comunque già da mesi è riuscita a realizzare 600 nuovi alloggi proprio destinati agli studenti. Inoltre l'azienda regionale per il diritto allo studio attraverso il bando Pnrr ha ricavato due punti abitativi per studenti meritevoli di fascia bassa inseriti nelle graduatorie: uno di 55 posti e uno di 30. A questo punto il numero complessivo di posti letto messi a disposizione dell'ente regionale in Emilia Romagna è di 3722 unità, di cui 1758 a Bologna. Lo abbiamo già detto altre volte: forse la politica, le istituzioni e le associazioni dei proprietari dovrebbero sedersi ad un tavolo e alzarsi solo quando hanno trovato un patto onorevole di mediazione.

