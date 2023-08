Serve un piano per aumentare gli infermieri

Alcune riflessioni sulla ricerca disperata di infermieri . Bisogna tenere presente che, come i maestri e le maestre d'asilo, si è preteso da loro il conseguimento di una laurea quando un tempo bastavano corsi più brevi. Oggi questi ultimi farebbero risparmiare, fra l'altro, affitti altissimi a tutti coloro che per frequentare gli studi si iscrivono da fuori città. Per dare il posto di docente a qualcuno si è sguarnita mezza Italia della sanità. Grande lungimiranza.

Carlo Nadalini

Risponde Beppe Boni

Il nodo degli affitti a costi proibitivi riguarda purtroppo tutti gli studenti universitari e non solo chi si iscrive al corso per infermieri. E' un tema scottante sul quale Comune e ateneo stanno lavorando da tempo per ridurre il disagio di chi cerca un alloggio. Detto ciò, la carenza di infermieri e tecnici è dovuta probabilmente ad altri motivi e non solo al conseguimento della laurea. La figura dell'infermiere negli ultimi anni ha assunto una grande importanza nel panorama sanitario italiano, dal lavoro in corsia a quello del sistema di pronto soccorso dentro e fuori gli ospedali. Basta riavvolgere il nastro della memoria ai tempi più cupi del Covid per constatare che la figura dell'infermiere spesso assolve a compiti tecnici molto delicati anche in sostituzione del medico, sempre, ovviamente, nell'ambito delle competenze previste dalla legge. Quindi se questa figura professionale oggi è più solida, più preparata perchè viene da un corso di studi di tipo universitario è una garanzia importante per tutti i cittadini. Nell'azienda Ausl di Bologna, secondo i sindacati, pare che da qui a dicembre verranno a mancare, per la semplice copertura del turn over, oltre 150 professionisti, in particolare tra infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia e della prevenzione. I motivi di questa situazione sono molteplici fra scarsa organizzazione, turni massacranti e anche retribuzioni non sempre adeguate alla delicatezza del ruolo. La carenza di personale riguarda anche la sanità privata e quindi significa che questi ruoli professionali vanno resi più attrattivi. Nella sfera pubblica sarà anche vero che lo Stato dovrebbe destinare più fondi alla sanità, ma intanto la Regione potrebbe risparmiare su altro personale e dedicare più risorse al mondo degli ospedali. Meglio un impiegato in meno e un infermiere (o un medico) in più.

[email protected]

[email protected]