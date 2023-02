Servono regole per i graffiti sulle serrande

Bologna, 24 febbraio 2023 – L'idea di dipingere le serrande "artisticamente" al fine di evitare imbrattamenti sulle stesse è la dichiarazione di resa ai graffitari. È come pagare un pizzo: se non ci fate dipingere le serrande, ve le imbrattiamo. Poi non è vero che le serrande dipinte sono esenti da vandalismi spray. E chi decide della validità estetica della decorazione? Come evitare che la città diventi una inguardabile arlecchinata? Pertanto la soluzione migliore è pulire subito. Senza aspettare quando si sommano tag su tag.

Walter Donati



Risponde Beppe Boni

Ad occhio e croce concedere il via libera senza condizioni (o quasi) ai graffitari per "abbellire" le serrande dei negozi non sembra una soluzione praticabile. Anche se è pur vero che facendo un giro per la città ci sono saracinesche orrende. Ma pazienza, per una grata di sicurezza non è richiesta un'opera d'arte da lavorazione del metallo. Dipingere a pagamento le saracinesche dei negozi con immagini dedicate è un'idea che nel 2013 ha attecchito subito a Roma, dove è nata, e poi a Milano dove è arrivata nel 2015 e si è diffusa rapidamente. Ormai infatti è piuttosto frequente vedere dipinti a carattere medico sulle farmacie, pani e panettieri sui forni e altre illustrazioni. Attenzione, però, il decoro delle città ha delle regole più o meno comuni, più o meno valide ma esistono e sono da rispettare. Valgono per i dehors, per i tavolini di bar e ristoranti sotto i portici, per le immagini che possono finire sui muri, perfino per l'estetica di case e palazzi in periferia. Quindi tutto si può fare, comprese le decorazioni delle serrande, ma stabilendo prima un alveo di regole, tempi e modi all'interno dei quali operare. I writers non sono esentati da questo contesto. E resta il fatto che imbrattare o dipingere muri e serrande senza permesso oggi è ancora un reato. A Bologna gli anarchici dello spray (che nella maggior parte dei casi non sono certo artisti) continuano ad imbrattare i muri e le colonne del centro storico coperti da impunità. I pochi che vengono identificati pagano sempre un conto lieve alla Giustizia e quindi continuano a pensare che il "libero spray" è un diritto inalienabile. Ma non è così.

