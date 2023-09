Sette chiese: via gli alberi, un peccato

Bologna, 3 settembre 2023 – Ho letto con stupore che nella piazza delle Sette Chiese sono stati tagliati gli oleandri che incorniciavano molto bene gli edifici. Non capisco come il Comune abbia concesso il permesso di eliminare gli alberi o se si tratta di una scelta dell'ente religioso che gestisce l'intera struttura. Certo, non facciamone un dramma però credo che molti cittadini bolognesi, come me, fossero affezionati a quella grande siepe di verde cresciuta nel centro città. Peccato.

Roberto Fabbri

risponde Beppe Boni

Dal punto di vista tecnico l'amministrazione comunale ha chiarito che il taglio degli oleandri non era sottoposto ad autorizzazione da parte del Comune medesimo. Che così si chiama fuori. Quindi i religiosi hanno proceduto autonomamente, pur con una scelta discutibile, ad ingaggiare la task force di operatori muniti di sega elettrica e forbici per tirar giù gli alberoni. E' vero, i bolognesi erano affezionati a quello scenario di fronde e rami e forse toglierli di mezzo non è stata una scelta felice. La polemica con pianti virtuali è esplosa su Facebook per mano del Comitato per Bologna storica e artistica. I frati, per bocca del loro leader, padre Francesco Pasero, non vogliono passare per deforestatori in stile amazzonico. Che piaccia o no sostengono che in vista del nuovo sistema di luci che ornerà la piazza gli alberi costituivano un problema e quindi la scelta dell'eutanasia si è rivelata quasi obbligata. Siamo nel campo delle opinioni. Forse sarebbe stato meglio adattare il nuovo apparato di illuminazione agli alberi e non viceversa. Comunque i religiosi hanno annunciato e assicurato che presto saranno piantate nuove siepi di dimensioni più ridotte, ma il verde tolto sarà ripristinato. Uno pari e palla al centro. "Quegli oleandri erano ormai troppo grandi - dice padre Francesco - e ostruivano la visuale, davano poco respiro alla prospettiva. Ecco perché li abbiamo tagliati, non è un attacco al verde urbano." Nessuno lo ha mai pensato, però si poteva trovare una soluzione a mezza via Se io indossassi la tonaca e fossi un frate di Santo Stefano avrei salvato gli alberi.

[email protected]

[email protected]