Si agli Autovelox, ma solo dove servono davvero

Bologna, 11 giugno 2023 – Mi trovo pienamente d'accordo con l'opinione espressa sul Carlino dal signor Tiziano dalla Riva sulle multe nell'edizione del giorno 9 giugno. E' assolutamente necessario aumentare il numero di Autovelox in tutta la provincia e in periferia. La sicurezza sulle strade viene prima di ogni altra cosa. Troppi morti e feriti nelle strade. È inutile girarci attorno, se ne parla troppo, chi è abituato a superare i limiti di velocità non lo capisce con una semplice sgridata. Daniele Matunti

Risponde Beppe Boni

Nessuna persona dotata di un minimo di buonsenso metterebbe in dubbio che la sicurezza sulle vie di comunicazione, siano esse urbane o periferiche, è fondamentale. Come nessun movimento di opinione si sogna di voler abolire i controlli, siano essi affidati all'intelligenza artificiale della tecnologia o alle forze dell'ordine. Detto ciò è altrettanto insensato che le singole amministrazioni comunali autonomamente decidano di seminare il territorio di Autovelox, spesso collocati su percorsi che in realtà non hanno mai registrato incidenti gravi o incidenti frequenti. Spesso, ma non sempre, ovvio, il vigile tecnologico è una trappola per fare cassa. Nessun Comune lo ammetterà mai nero su bianco, eppure la sensazione diffusa è innegabilmente questa. Per logica, se parliamo di sicurezza sulla strada, bisognerebbe che altrettanto zelo fosse utilizzato nel mantenere l'asfalto efficiente. Invece molti comuni che si affrettano a moltiplicare gli Autovelox, compresi quelli mobili montati sulle auto di servizio della polizia municipale, lasciando però diverse strade in uno stato pietoso con buche, avvallamenti, increspature che mettono in pericolo soprattutto moto e scooter. Coerenza mia (a volte) non ti conosco. Nel comune di Bologna intanto sono crollati i ricorsi dei cittadini contro le multe, ma in compenso è aumentata la cifra che il Comune stesso ha speso per indennizzi ai cittadini e spese legali. I 65.834 euro dell’anno 2018 sono infatti cresciuti fino agli 88.983 (+35,15%) del 2021, ai 90.505 del 2022 con un balzo del 37,46%. In tutto, negli ultimi cinque anni, il Comune di Bologna ha messo mano al portafoglio sborsando 335.256 euro.

