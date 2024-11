Siamo tutti nel mirino dei cyber criminali

Il recente caso degli hacker spioni di Milano è solo la punta dell’iceberg. Se consideriamo le capacità delle organizzazioni statali ben strutturate, con centri di ricerca universitari legati agli apparati militari, il quadro diventa ancora più inquietante. In molti Paesi, queste entità dispongono di risorse e competenze avanzate che superano quelle dei singoli hacker. La minaccia risiede nella possibilità che queste organizzazioni possano sfruttare la tecnologia per scopi di sorveglianza e controllo, mettendo a rischio la nostra privacy e sicurezza. È fondamentale che si apra un dibattito serio su come proteggere i cittadini da questi potenziali abusi.

Il caso degli spioni di Equalize a Milano dopo il caso del bancario di Lecce che anch'egli faceva scorribande nei dati riservati rilanciano l'esigenza di rivedere sul piano nazionale la sicurezza informatica. Ogni singola realtà deve assolutamente dotarsi di sistemi di cyber sicurezza al pari del sistema d'allarme che previene ladri e scassinatori. Nessuno è più immune dalle incursioni dei cyber criminali che peraltro sono professionisti anche nelle truffe on line. L'Ausl di Bologna, per esempio, dopo aver subito un attacco diversi mesi fa si è organizzata con uno scudo più solido contro gli hacker. Cosa che stanno facendo anche molte aziende emiliane. Diversi casi di attacchi informatici si sono verificati anche a Bologna e dintorni. In giugno è finito nel mirino il servizio di bike- sharing, che gestisce 4mila mezzi a noleggio. I pirati informatici hanno creato una app dal nome Ride’n Godi che una volta scaricata permetteva di usufruire gratuitamente del servizio: viaggi gratis in qualunque zona della città, senza limiti di tempo. L’app, infatti, consentiva di sbloccare i mezzi senza alcun tipo di registrazione e account. In pochi giorni, l’80% della flotta delle due ruote era fermo con la batteria scarica, dunque irrintracciabile con i radar aziendali. Il web è il nuovo fronte della criminalità

