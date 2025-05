La sicurezza non è chic

La sinistra emiliana e quella bolognese in particolare sono a un bivio. Si sta per celebrare un congresso proprio nel momento in cui l'ex partitone è costretto a certificare la rinuncia ad essere partito di massa, tagliando drasticamente (per motivi economici) i suoi circoli. Meno presenza sul territorio, dunque. Questo si tradurrà in un ulteriore distacco da quella che un tempo si chiamava base? Il rischio c'è, dal momento che gli stessi iscritti appartenenti ai circoli soppressi denunciano la lenta deriva verso un'organizzazione di eletti e di notabili, di professionisti della politica condizionati dalle dinamiche correntizie interne e abbagliati dai grandi temi e dalle grandi strategie. In effetti il dibattito a sinistra è monopolizzato da guerra e pace, transizione energetica, sostenibilità, green economy. Per non parlare del multiculturalismo, dell'identità di genere, delle istanze della comunità Lgbtq+ e di quant'altro offra il ricchissimo piatto dei diritti civili. Perfino quando si parla di lavoro si mette in cima alla lista il salario minimo, che è un modo di rivolgersi ai pochi accantonando i tanti che non arrivano a fine mese neppure col salario medio.

Sia chiaro, su tutte queste cose è sacrosanto interrogarsi e prendere posizione. Però senza dimenticare il resto. E il resto è, ad esempio, che alla Bolognina ci si accoltella per strada. E alla Montagnola si fa lo stesso. E in piazza Verdi si stupra e si spaccia. E che sotto le Due Torri, nel 2024, il 47% dei reati (fonte Viminale) è stato commesso da stranieri. Ecco, la sensazione che è nel Pd che va a congresso di sicurezza non si voglia parlare: troppo volgare. Solo negli ultimi giorni, almeno a Bologna, qualcosa si è mosso. Sull'onda di tanti episodi di sangue e della polemica politica che ne è scaturita, il Pd, tirato per i capelli, ha finalmente ammesso che la sicurezza è un problema, anche se poi ha ridotto tutto a una questione di ordine pubblico, senza interrogarsi, ad esempio, sulla gestione dei migranti, irregolari e non. È comunque un passo avanti. Speriamo ne seguano altri.