Sicurezza, priorità di tutti

La cattiva notizia è che in Bolognina (ma non solo) la situazione è oltre il livello di guardia. Quella buona è che questa volta sembrano avere capito tutti, senza distinzioni politiche o di partito, che la sicurezza a Bologna è un problema vero da affrontare. E risolvere. Certo, non mancano i distinguo, le ricette tra i partiti non sempre coincidono, le polemiche resistono e si alimentano tanto più si intravedono orizzonti elettorali sullo sfondo. Ma dopo anni di contrapposizioni talvolta anche feroci sul tema, questa volta sembra esserci un clima nuovo sotto le Due Torri. Basta? No, perché certe divisioni politiche ancora pesano e soprattutto perché alle intenzioni devono fare seguito le azioni. Per questo va accolto positivamente il ‘pacchetto-Bologna’ che il Ministero dell’Interno sta predisponendo per rafforzare ulteriormente il presidio del territorio, e per questo va ribadito l’appello affinché, pur nelle legittime (e salutari per una democrazia matura) contrapposizioni tra partiti, il tema della sicurezza sia oggetto di un patto bipartisan tra le forze politiche. Perché come dimostra l’esperienza reale questo è un problema che tocca tutti. E per tutti deve diventare la priorità da affrontare.