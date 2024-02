La sicurezza è una questione di priorità

Risucchiati dal dibattito totalizzante sulla Città 30, ci siamo dimenticati che la città – quella reale – ha ancora ferite profonde che vanno curate. Come lo stato di sicurezza di una buona parte della zona universitaria, la cui condizione fino a qualche anno fa dominava il dibattito pubblico e che invece adesso sembra quasi essere sparita dai radar. Segno di una raggiunta pacificazione tra Bologna e la sua parte più ribelle e complessa da gestire? O invece sintomo della rassegnazione che le cose, in quel quadrante del centro, male vanno da trent’anni abbondanti e male continueranno ad andare? C’è da propendere per la seconda ipotesi, a giudicare dalla notizia della violenza sessuale avvenuta pochi giorni fa in via Belle Arti, con una dinamica identica a quella dello scorso settembre: oggi come allora, una ragazza che ritornava da sola a casa dopo una serata trascorsa fuori – quello che dovrebbe essere la normalità in una città civile – è stata aggredita da chi, secondo la legge, in questa città non aveva più diritto di rimanerci. Oggi come allora, si è però intravisto anche un lumicino di speranza in questa triste storia, visto che le urla della vittima hanno richiamato un’altra ragazza che passava di lì e che è corsa in suo aiuto. E che, pochi minuti dopo, le forze dell’ordine hanno immediatamente arrestato l’autore della violenza. Bisogna ripartire da qui, dunque. Da chi non si rassegna che tutto proceda ‘per il peggio’ anche nei contesti urbani più difficili. Da chi mette in campo idee e proposte concrete per migliorare la situazione. La parte finale di via Belle Arti e di via Zamboni, insieme con piazza Puntoni e piazza Scaravilli sono un quadrante di grandi risorse, che però per troppo tempo è stato un po’ abbandonato a se stesso. Ma le potenzialità per rianimarlo e rimetterlo in sicurezza ci sono tutte, purché ognuno faccia la propria parte, dal Comune all’Università, dalla Pinacoteca all’Accademia, dagli esercenti ai residenti. E purché non ci si dimentichi che anche queste sono le priorità di Bologna.