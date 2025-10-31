La signora che sogna di tornare in centro

I cantieri del tram in via Indipendenza mi hanno provocato un grave disagio: sono costretta a girare con il deambulatore e con l’assistenza di una persona. Abito in zona Fiera e prima prendevo il bus 28 fino alla fine di via Indipendenza dove potevo poi fare una camminata in centro. Ora devo prendere il bus 21 fino a via Marconi e data la mia difficoltà ho perso la gioia di fare due passi in piazza Maggiore, via Rizzoli e dintorni.

Giovanna Baraccani

Risponde Beppe Boni

Piccole storie e grandi disagi nelle pieghe dei cantieri che hanno stravolto la città. Sono i danni collaterali della marea di lavori in corso distribuiti ad ogni angolo di Bologna. Una signora con problemi di deambulazione non riesce più ad arrivare, se non con grande difficoltà, nel cuore della città per godersi una passeggiata perché il bus che prima la portava quasi di fronte a Piazza Maggiore ora a causa dei lavori per le rotaie del (contestato) tram ha dovuto cambiare percorso.

Ovviamente i cittadini devono portare un po’ di pazienza perché a lavori conclusi tutto dovrebbe tornare alla normalità. Tra bus deviati, anche senza preavviso, e in ritardo i disagi quotidiani sono diventati normalità con proteste annesse.

Speriamo che abbia ragione il sindaco Matteo Lepore quando dice che la città a lavori conclusi sarà migliore di prima. La garbata segnalazione della signora che sogna di tornare a fare due passi nel cuore di Bologna serve almeno a far capire che i cantieri vanno terminati il più presto possibile. Chissà quante persone, tra anziani e fragili, devono affrontare le stesse difficoltà. Le parole della signora danno voce anche a queste persone.

