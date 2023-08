Soldi e bombe

"Nonostante i suoi lamenti, la Russia sta esportando derrate alimentari a un livello record, più di quanto abbia mai fatto nella sua storia". La frase che Antony Blinken, segretario di Stato americano, ha pronunciato un paio di giorni fa in un’intervista alla Bbc Africa sulla battaglia del grano, riflette uno dei paradossi innescati dalla guerra in Ucraina.

Dopo un anno e mezzo di conflitto (gestito militarmente in modo disastroso) e a causa degli effetti delle sanzioni (ammessi dallo stesso Putin), il grafico dell’economia russa è come il mare in burrasca. Blinken sa, ad esempio, che nel maggio scorso le importazioni della Russia negli Stati Uniti hanno registrato la cifra record di 504 milioni di dollari. Nei primi sei mesi del 2023, però, l’export del gas russo verso l’Europa ha toccato il minimo da 50 anni: appena 12 miliardi di metri cubi di metano venduti.

Aumenta l’export di carne suina ma tanti comparti – dalla moda alla tecnologia – e gli investimenti delle imprese, hanno l’encefalogramma piatto. Putin si aggrappa alla Cina dove però l’economia rallenta facendo registrare un pauroso -14,5% nelle esportazioni e solo un +0,8% di crescita del pil; in attesa di sapere quale conseguenza avrà la stretta agli investimenti americani in Cina nel settore hi-tech decisa ieri dal presidente Biden. Neanche un paio di mesi fa, un lungo articolo del Wall Street Journal documentava il lento ma inesorabile crollo dell’economia russa. "Nel 2024 – ipotizzò un ex oligarca – non circoleranno più soldi". La speranza è che, prima dei soldi, finisca al più presto la guerra.